Москва, 24 июня, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил 24 июня, что обращается к военным и силовым ведомствам, а также к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооружённого мятежа.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Он отметил, что его обращение направлено к гражданам России, к личному составу Вооружённых сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сражаются на боевых позициях и отбивают атаки противника.

«Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления — вооружённого мятежа», — сказал президент.

Он подчеркнул, что Россия ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев на Западе, борется за жизнь и безопасность, наш суверенитет и независимость.

Глава государства подчеркнул, что действия, которые раскалывают единство, являются отступничеством от народа и ударом в спину стране.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Министерство обороны России опубликовало обращение к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», принявших участие в попытке мятежа. В ведомстве заявили, что бойцы из нескольких отрядов ЧВК уже осознали ошибку и запросили помощь, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Эту помощь они получили, пояснили в ведомстве.

24 июня генеральный прокурор России Игорь Краснов доложил Владимиру Путину о возбуждении уголовного дела в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о попытке организации вооружённого мятежа.