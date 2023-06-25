Белград, 25 июня, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Сербия не поддержала попытку военного мятежа в России и не поддержала бы её ни в какой другой стране, потому что власть должна меняться на выборах, заявил 25 июня президент Сербии Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Сербия никогда не поддержит переворот военными средствами, вооружённым путём. Мы не поддержали [такие попытки] ни в Турции, ни в России, мы не поддержали бы их ни в Америке и ни в какой другой стране», — сказал Вучич в эфире телеканала TV Pink.

Вучич отметил, что целый ряд западных и украинских политиков 24 июня поспешили поддержать действия мятежников в России, но в Сербии никто не стал этого делать.

Как сообщалось ранее, 24 июня некоторые лидеры Украины публично заявили о своей поддержке мятежников в России. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк пояснил, что действующей киевской власти выгодна любая смута в России вплоть до гражданской войны.

Официальные представители ЕС и стран Евросоюза 24 июня воздержались от оценок происходящего, назвав события в России её внутренним делом. Однако некоторые европейские политики выразили удовлетворённость происходящим в России и предположили, что это может приблизить «победу» Украины.

24 июня в обращении к нации Владимир Путин заявил, что в стране произошла попытка совершения вооружённого мятежа. Россия сейчас сражается со всей военно-информационной машиной Запада, и такие действия являются предательством, отметил глава государства. Власти не допустят раскола в России, страна, преодолев испытания, выйдет из них ещё более сильной, добавил Владимир Путин.

Вечером 24 июня в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с главой ЧВК Евгением Пригожиным. Было достигнуто соглашение об остановке движения вооружённых лиц по территории России и деэскалации напряжения. В пресс-службе Пригожина подтвердили, что бойцы ЧВК возвращаются в тыловые лагеря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что уголовного преследования рядовых бойцов ЧВК не будет, а Пригожин направится в Белоруссию.