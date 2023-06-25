Вучич заявил, что Сербия никогда не поддержит мятеж в России
Вучич заявил, что Сербия никогда не поддержит мятеж в России и в любой другой стране
Белград, 25 июня, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Сербия не поддержала попытку военного мятежа в России и не поддержала бы её ни в какой другой стране, потому что власть должна меняться на выборах, заявил 25 июня президент Сербии Александр Вучич.
«Сербия никогда не поддержит переворот военными средствами, вооружённым путём. Мы не поддержали [такие попытки] ни в Турции, ни в России, мы не поддержали бы их ни в Америке и ни в какой другой стране», — сказал Вучич в эфире телеканала TV Pink.
Вучич отметил, что целый ряд западных и украинских политиков 24 июня поспешили поддержать действия мятежников в России, но в Сербии никто не стал этого делать.
Как сообщалось ранее, 24 июня некоторые лидеры Украины публично заявили о своей поддержке мятежников в России. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк пояснил, что действующей киевской власти выгодна любая смута в России вплоть до гражданской войны.
Официальные представители ЕС и стран Евросоюза 24 июня воздержались от оценок происходящего, назвав события в России её внутренним делом. Однако некоторые европейские политики выразили удовлетворённость происходящим в России и предположили, что это может приблизить «победу» Украины.
24 июня в обращении к нации Владимир Путин заявил, что в стране произошла попытка совершения вооружённого мятежа. Россия сейчас сражается со всей военно-информационной машиной Запада, и такие действия являются предательством, отметил глава государства. Власти не допустят раскола в России, страна, преодолев испытания, выйдет из них ещё более сильной, добавил Владимир Путин.
Вечером 24 июня в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с главой ЧВК Евгением Пригожиным. Было достигнуто соглашение об остановке движения вооружённых лиц по территории России и деэскалации напряжения. В пресс-службе Пригожина подтвердили, что бойцы ЧВК возвращаются в тыловые лагеря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что уголовного преследования рядовых бойцов ЧВК не будет, а Пригожин направится в Белоруссию.