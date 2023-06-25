Москва, 28 июня, 2023, 18:39 — ИА Регнум. В связи с попыткой вооружённого мятежа в России, предпринятой 24 июня, российская сторона получила большое количество слов поддержки. Однако нашлись и те, кто по этому поводу не преминул позлорадствовать. Об этом 28 июня в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум Мария Захарова

Дипломат подчеркнула, что слова поддержки постоянно поступают как на официальном уровне, так и вдали от широкой общественности.

«Были ли те, кто злорадствовал? Ещё как были, куда же без них», ― подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с бизнесменом Евгением Пригожиным предприняли попытку организовать в России вооружённый переворот. На военной технике они прибыли в Ростов-на-Дону, после чего выдвинулись колонной в направлении Москвы. Обратившись к россиянам, президент страны Владимир Путин назвал действия ЧВК попыткой мятежа.

Российский лидер провёл телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По согласованию с Путиным он связался с Пригожиным, в ходе переговоров стороны достигли соглашения о деэскалации. Вооружённые формирования прекратили движение в сторону Москвы и покинули Ростов-на-Дону.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что многие из его зарубежных коллег выразили солидарность с властями страны на фоне попытки мятежа 24 июня, но просили не говорить об этом публично. При этом все они неизменно выражали уверенность в правовом разрешении ситуации.

Президент Ирана Ибрагим Раиси в ходе телефонного разговора с российским лидером заявил, что Тегеран полностью поддерживает действия Москвы в ситуации с попыткой военного мятежа. Также поддержку действий российского руководства в этой ситуации выразил эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани.

Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что Белград не поддержал попытку военного мятежа в России и не поддержал бы её ни в какой другой стране, потому что власть должна меняться на выборах.