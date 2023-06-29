Тегеран, 29 июня, 2023, 09:25 — ИА Регнум. Сожжение Корана около мечети в Стокгольме — это провокационное и необдуманное действие, которое осуждает Тегеран. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи, его слова 29 июня опубликовала пресс-служба внешнеполитического иранского ведомства в Telegram-канале.

Zuma\TASS Коран

«Повторение осквернения святынь, особенно во время священных для исламской уммы дней, а также собрания миллионов мусульман для совершения хаджа, является провокационным, необдуманным и неприемлемым актом», — указал он.

Официальный представитель МИД Ирана подчеркнул, что считает осквернение священных книг примером насилия и распространения ненависти, противоречащим концепции прав человека.

Также он указал, что народ и власти Ирана вместе с другими мусульманами и свободомыслящими людьми мира «не приемлют такого оскорбления и решительно осуждают эти действия».

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня власти Стокгольма разрешили акцию с сожжением Корана у мечети. Ранее полиция страны запретила сжигать Коран, однако шведский суд признал такое решение неправомочным.

Позднее глава МИД Турции Хакан Фидан осудил акцию с сожжением Корана в Швеции, совершенную первый день праздника Курбан-байрам. Он также назвал такие антиисламские действия под видом свободы слова недопустимыми.

Затем российский лидер Владимир Путин заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением. Глава государства подчеркнул, что в стране глубоко уважают религиозные чувства мусульман и их священные книги.