Москва, 28 июня, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Ряд западных лидеров, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, заявляли о планах позвонить президенту России Владимиру Путину, но потом не делали это, что не вызывает уважения к ним. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью, опубликованном 28 июня «Первым каналом».

Global Look Press/IMAGO/Felix Zahn/photothek.net Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц

По его мнению, западные лидеры делают подобные публичные заявления, чтобы покрасоваться перед избирателями.

«Сопоставьте все публичные высказывания западных деятелей по поводу контактов с Путиным — это просто недостойно уважения. Если ты заинтересован в разговоре — никогда президент России не будет отказываться от такого контакта», — сказал Лавров.

Он добавил, что в последнее время не осталось контактов с Западом, которые можно было бы назвать обнадёживающими. Также от западных стран нет предложений по урегулированию военного конфликта на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня 2023 года Шольц сказал, что хочет в ближайшее время поговорить с Путиным по поводу мирного урегулирования кризиса на Украине. Он подчеркнул, что главным условием для начала мирных переговоров считает вывод российских войск с территорий, которые Киев считает своими. Уже 13 июня канцлер заявил, что обстоятельства не способствуют его разговору с Путиным.

При этом Путин до этого заявил, что остаётся открытым для любых контактов ради урегулирования конфликта на Украине мирными средствами. Но пока Запад не оставляет российской стороне другого выбора.