Берлин, 10 июня, 2023, 22:55 — ИА Регнум. Канцлер Федеративной Республики Германии Олаф Шольц в ходе 38-го съезда Протестантской церкви в Нюрнберге 10 июня заявил, что в ближайшее время планирует пообщаться с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Я планирую сделать это снова в ближайшее время», — приводит слова немецкого канцлера издание Reuters.

По словам Шольца, главным условием для начала мирных переговоров по разрешению конфликта на Украине является «вывод Вооружённых сил России с украинских территорий».

В последний раз о беседе Шольца и Путина сообщалось в декабре 2022 года. Тогда в ходе переговоров российский лидер назвал удары ВС России по территории Украины ответом на теракт украинской стороны на Крымском мосту.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт к любым диалогам по разрешению конфликта на Украине. При этом Песков отметил, что действия западных союзников на данный момент не оставляют ВС России другого выхода, кроме СВО.