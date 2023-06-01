Москва, 3 июня, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин открыт к любым контактам для достижения целей иными, мирными средствами, чем специальная военная операция. Об этом 3 июня в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

При этом представитель Кремля подчеркнул, что пока Запад не оставляет российской стороне другого выхода, кроме СВО.

«Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем СВО. Если это будет возможно, это будет предпочтительно», ― подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА Регнум, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев совместно с союзниками планирует провести мировой саммит, чтобы заручиться поддержкой украинского плана по прекращению конфликта. При этом присутствие и участие России во встрече полностью исключаются.

Он добавил, что ключевой целью саммита может стать возрастание поддержки плана киевских властей по прекращению конфликта со стороны мировой общественности. Ермак видит необходимость создать единый план ответственного цивилизованного мира, который хочет жить в мире. При этом возможность мирных переговоров с Россией не предусматривается.

Газета Wall Street Journal написала, что президент Франции Эммануэль Макрон убедил Зеленского согласиться на саммит по мирному урегулированию конфликта в Париже. По данным издания, европейские дипломаты пытаются привлечь к этому Бразилию, Китай, Индию и Саудовскую Аравию. Также в Париж планируется пригласить президента США Джо Байдена и других лидеров ключевых стран НАТО.

В феврале Макрон уже призывал украинского лидера начать мирные переговоры с Россией, однако получил отказ. При этом параллельно с этим французский президент призывал коллективный Запад помогать Киеву в подготовке к контрнаступлению ВСУ.

Ранее Песков заявил, что без диалога европейских стран с Россией полноценного политического процесса не будет.