Москва, 28 июня, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Международные структуры должны принять меры в связи с «охотой» Вашингтона на российских граждан. С таким заявлением 28 июня в ходе брифинга выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Мария Захарова

«Мы призываем <…> международные правовые институты обратить внимание на данное вопиющее проявление квазиюстиции в США, политической охоты на граждан [России] и незамедлительно принять соответствующие меры», ― подчеркнула дипломат.

Свой призыв она адресовала, в частности, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ЦРУ создало Telegram-канал с целью вербовки граждан России через интернет посредством публикации пропагандистских видеороликов на русском языке. Ведомство объявило, что США хотят получать данные «об экономике или высшем руководстве России».

Захарова тогда заявила, что Москва не оставит без ответа злонамеренную активность американской разведки в виде создания Telegram-канала для вербовки российских граждан.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что США проводят скоординированную кампанию в рамках гибридной войны против России и её частью является призыв ЦРУ к россиянам «делиться чувствительной информацией». Дипломат отметил, что это уже не первая провокация.

В июне зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая на заседании комитета по сношениям со страной пребывания заявила, что американские спецслужбы пытаются вербовать дипломатов, работающих в российской миссии при всемирной организации.

По её словам, американцы пытаются наладить связи с сотрудниками российской дипмиссии «на улице и в аэропорту». Для вербовки используется контекстная реклама в соцсетях, поисковых системах и видеохостингах, а также агитационные листовки, которые расклеивают у здания постпредства, по местам проживания и маршрутам следования российских дипломатов.