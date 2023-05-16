Вашингтон, 16 мая, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) создало Telegram-канал и пытается вербовать россиян через интернет с помощью публикации видеороликов пропагандистского характера на русском языке.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

15 мая в названном Telegram-канале появилось сообщение о том, что американская разведслужба в первый раз установила своё присутствие в этом мессенджере, чтобы обратиться к тем, «кто чувствует необходимость сотрудничать с управлением».

Также ЦРУ выложило пропагандистский видеоролик на русском языке. В нём указывается, что американцы хотят получать информацию «об экономике или высшем руководстве Российской Федерации».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая Китайский национальный центр экстренного реагирования на компьютерные вирусные атаки обвинил ЦРУ в организации большого количества хакерских атак и «цветных революций» по всему миру. В докладе организации уточняется, что ЦРУ, в частности, стоит за организацией «цветных революций» в Грузии и Киргизии, на Украине и Ближнем Востоке, на Тайване.