Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Злонамеренная активность разведки США, такая как создание ЦРУ Telegram-канала для вербовки россиян, не останется без ответа. Об этом 17 мая заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Подобная злонамеренная активность, включая распространение подстрекательских материалов, не останется без должного действенного ответа. Они знают, что за нами не заржавеет», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что такого рода действия американской стороны свидетельствуют о соответственном уровне полета мысли в США, а также представляют собой индикатор резко возросшей активности на этом треке недружественной России страны.

«Запуск этого чудесного в кавычках ресурса — это ноу-хау шпионского ведомства США. Я много что про них читала, но такое я видела, мне кажется, только в кино. <…> Это смешно, это какой-то, знаете, цирк, цирковое представление — номер сатирический или что-то из этого рода, я только так это могу прокомментировать», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая американское ЦРУ создало Telegram-канал, с помощью которого пытается вербовать россиян через интернет путём публикации видеороликов пропагандистского характера на русском языке. В одном из пропагандистских роликов разведки США указывается, что американцы желают получать информацию «об экономике или высшем руководстве Российской Федерации».

Позднее 16 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента России пока не обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что ЦРУ пытаются вербовать россиян через мессенджер Telegram. Он высказал убеждение в том, что российские спецслужбы мониторят и это пространство тоже.