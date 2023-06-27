Нью-Йорк, США, 27 июня, 2023, 08:04 — ИА Регнум. Американские спецслужбы пытаются вербовать дипломатов, работающих в миссии России при ООН, заявила заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Мария Заболоцкая на заседании комитета по сношениям со страной пребывания.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

По её словам, сотрудники спецслужб пытаются наладить связи с работниками российской дипмиссии «на улице и в аэропорту». Заболоцкая подчеркнула, что для вербовки используется контекстная реклама с социальных сетях, поисковых системах и видеохостингах.

Кроме того, вербовщики регулярно расклеивают агитационные листовки аналогичного содержания у здания постпредства, а также по местам проживания и маршрутам следования российских дипломатов. Зампостпреда напомнила, что в соответствии с Соглашением о Центральных учреждениях ООН и статьей 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года «государство пребывания должно предоставить все возможности для выполнения функций представительства».

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта глава правовой референтуры постоянного представительства России при всемирной организации Сергей Леонидченко заявил, что власти США в конце 2022 года ввели новые ограничения на передвижения российских дипломатов, работающих при ООН. Нововведение ввело 25-мильную зону (около 40 км) для выезда дипломатов, которую они не имеют права покидать.

При этом ограничение стало носить не уведомительный, а разрешительный характер. Глава референтуры назвал такие шаги Вашингтона «вопиющей дискриминацией».