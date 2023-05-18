United States Mission Geneva Анатолий Антонов

США проводят скоординированную кампанию в рамках гибридной войны против России и её частью являются призыв Центрального разведывательного управления (ЦРУ) к российским гражданам «делиться чувствительной информацией», говорится в комментарии посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.

«Речь идет о скоординированной кампании в рамках развязанной против Российской Федерации гибридной войны», — подчеркнул он.

Так дипломат оценил соответствующие попытки ЦРУ завербовать граждан России. Антонов отметил, что это уже не первая провокация.

Посол напомнил о случаях с порталом YouTube, при использовании которого регулярно всплывает целевая реклама в виде вербовочных видеороликов от имени Федерального бюро расследований (ФБР). Дипломат пояснил, что Запад провалил «санкционный блицкриг» и, поняв невозможность нанести России военное поражение, пытается внести разлад в российское общество.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦРУ создало Telegram-канал с целью пытается вербовки граждан России через интернет через публикацию пропагандистских видеороликов на русском языке. Ведомство объявило, что США хотят получать данные «об экономике или высшем руководстве России».

17 мая официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без ответа злонамеренную активность американской разведки в виде создания Telegram-канала для вербовки российских граждан.