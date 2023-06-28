Москва, 28 июня, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) обнародовал данные «Автостата», из которых следует, что в первом квартале 2023 года средняя цена отечественного автомобиля выросла на 11%, а в 2022 году — на 20%. Утверждается при этом, что такая динамика возникает из-за искусственного завышения цен автодилерами. Соответствующее письмо с предложением установить максимальную надбавку в 15% к стоимости российских автомобилей НСЗПП направил в адрес председателя российского правительства Михаила Мишустина, информируют 28 июня «Известия». По мнению главы союза Павла Шапкина, максимально допустимые цены на автомобили российской сборки смогут упорядочить ситуацию и снизить конечную стоимость машин.

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Среди других факторов, влияющих на рост стоимости российских транспортных средств, эксперт назвал недостоверную рекламу автомобилей в части их стоимости, высокие ставки автокредитов (более чем 20% годовых), а также навязанные страховые услуги. Тем временем президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов в своём открытом обращении прямо указал, что причиной роста цен на отечественные автомобили стали отдельные дилеры. По его словам, именно они, пользуясь высоким интересом покупателей к новым автомобилям LADA, завышают рекомендованные розничные цены на продукцию автозавода и отказывают клиентам в продаже автомобиля по рекомендованной розничной цене. В условиях беспрецедентного санкционного давления такая ситуация неприемлема, считает Максим Соколов.

В связи со сложившейся ситуацией «АвтоВАЗ» инициировал жесткие служебные проверки всей дилерской сети на предмет нарушения условий дилерского договора в части соблюдения ценовой политики.

Также Максим Соколов подтвердил планы по выпуску в 2023 году 400 тысяч автомобилей и по реализации перспективных проектов в последующие годы, в том числе выпуск семейства LADA Iskra. До 10 тысяч автомобилей классов С и D до конца года планирует выпустить «ЛАДА Санкт-Петербург».

По итогам мая в России было реализовано 72,2 тысячи новых легковых автомобилей, что в 2,6 раза больше показателя мая 2022 года, информировал 5 июня «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» (АО «ППК»). Отмечается, что более половины (51%) реализованных в мае авто приходится на три марки. Лидировала отечественная LADA (22 тысячи), это чуть более 30% от общего объёма продаж.

Как рассказывало ИА Регнум, о том, что производство российских автомобилей неминуемо вырастет после введения запрета ЕС на экспорт некоторых видов машин, сообщила 23 июня в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ситуация с ценами на российском автомобильном рынке будет зависеть исключительно от курса валют, отметил корреспонденту ИА Регнум 7 июня вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Комментируя некоторые прогнозы о том, что жителей России ожидает серьёзное изменение цен на новые легковые автомобили, он отметил, что купить машину в России может максимум 20% населения. «Так что будем надеяться на локализацию. Но если Минпромторг поменяет правила игры и повысит утилизационный сбор до 300 тысяч, как они хотят с подачи «АвтоВАЗа», то ни о каком понижении цен вообще речи идти не будет», — заметил Шапарин.

В России с 2019 года ввели балльную локализацию для автопрома. Она позволяет претендовать на участие в госзакупках транспортных средств и программах поддержки спроса на автотехнику. Чтобы претендовать на полную компенсацию утильсбора на 2023–2024 годы, автомобиль должен иметь 2537 баллов, а к 2028 году нужно будет набрать 5400 баллов. При этом LADA Vesta ещё в 2021 году набирала порядка 4 тысяч баллов, а производимые в России иномарки — не более 2,2 тысячи баллов.