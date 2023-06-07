Москва, 7 июня, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Ситуация с ценами на российском автомобильном рынке будет зависеть исключительно от курса валют. Об этом корреспонденту ИА Регнум 7 июня заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Так он прокомментировал некоторые прогнозы о том, что жителей России ожидает серьёзное изменение цен на новые легковые автомобили. В частности основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль, который заявил «Российской газете», что до конца 2023 года не исключён 30-процентный рост цен, а вице-президент НАС Ян Хайцеэр в интервью радио Sputnik, напротив предположил, что через полгода-год китайские автомобили в РФ могут подешеветь на 5-10%.

«Будущее российского автомобильного рынка предсказывать сложно, потому что оно зависит исключительно от валютных курсов, — сказал Шапарин. — Например, если месяц назад юань стоил восемь рублей, то сейчас 12 рублей. И это напрямую влияет на автомобили. И те машины, которые заехали в Россию с более низким курсом, будут реализовываться дальше. Это то, о чём говорит Мигаль».

Что касается того, о чём рассуждал Хайцеэр, то, как пояснил Шапарин, речь шла об автомобилях, которые будут прежде всего локализовываться в РФ и конкурировать друг с другом.

«Сейчас на территорию РФ заходит достаточно много проектов. И есть надежда, что они будут бороться за рынок, они понимают, что у россиян денег больше не становится. Купить машину в России может максимум 20% населения», — сказал Шапарин.

А китайские автомобили, по его словам, к самым недорогим не относятся. И уж точно дешёвыми нельзя назвать машины европейского, корейского и японского производства.

«Так что будем надеяться на локализацию. Но если Минпромторг поменяет правила игры и повысит утилизационный сбор до 300 тысяч, как они хотят с подачи «АвтоВАЗа», то ни о каком понижении цен вообще речи идти не будет», — заметил Шапарин.

В этой ситуации, кстати, не очень оптимистично выглядят надежды некоторых российских чиновников, рассчитывающих на собственное производство антиблокировочных тормозных систем (ABS), которое, как ранее сообщало ИА Регнум запускается в Костроме.

«Надо смотреть глубже. Из чего состоит эта чудесная ABS из Костромы? А состоит она из китайских компонентов. Исключительно из китайских, которые «поженить» с отечественными не представляется возможным. Та же самая LADA Vesta с этим блоком АБС ведёт себя на дороге странно. Поэтому прежде чем говорить о том, что у нас что-то локализовали, надо смотреть, что конкретно и из чего собрали», — заметил Шапарин.

Подытоживая сказанное, он заметил, что если житель России задумался о покупке машины, то ему стоит покупать ту, что привезена в РФ юридическим лицом и продаётся этим же юридическим лицом.

«Чтобы иметь гарантию. Машины, которые продают дилеры, в большинстве своём даже новые стоят в разделе бывших в употреблении. Потому что они приехали на физических лицах. И никакой гарантии на них не будет, а цены такие же. Соответственно, машину надо брать только такую, которая приехала на «юриках», или ту, что официально привезена в России тем представительством, которое ещё не покинуло РФ», — сказал Шапарин.

Ранее ИА Регнум сообщало том, что по мнению депутата Госдумы Валерия Селезнёва китайские автомобили в условиях фактического отсутствия конкуренции продаются в России по завышенным ценам, несмотря на то, что логистика их доставки абсолютно прямая, очень понятная и счетная, а затраты на маркетинг и рекламу в условиях фактического отсутствия конкуренции, вероятно, снизились.

При этом в мае 2023 года в России больше чем в 2,5 раза выросли продажи новых легковых автомобилей — 72,2 тысячи против 27,5 тысяч в мае 2022 года. Некоторые эксперты связывают такую динамику с эффектов низкой базы. Больше половины проданных в мае машин приходится на три марки, среди которых лидирует российская LADA.