Москва, 5 июня, 2023, 13:17 — ИА Регнум. В России по итогам мая было реализовано 72,2 тыс. новых легковых автомобилей, что в 2,6 раза больше показателя мая 2022 года, сообщает 5 июня «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» (АО «ППК»).

Иван Шилов ИА REGNUM Автомобиль

В мае прошлого года продажи новых авто составили лишь 27,5 тыс. автомобилей, резкий рост рынка в годовом сравнении во многом связан с эффектом низкой базы, уточнило аналитическое агентство.

Отмечается, что более половины (51%) реализованных в мае авто приходится на три марки. Лидирует отечественная LADA (22 тыс.), это чуть более 30% от общего объёма продаж.

Ещё по 10% принадлежит китайским Chery (7,4 тыс.) и Haval (7,4 тыс.). Также в топ-5 попали китайский Geely (6,7 тыс.) и корейский Kia (3,1 тыс.).

Как передавало ИА Регнум, по итогам апреля 2023 года продажи новых автомобилей в России увеличились на 70,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщили ранее в Ассоциации европейского бизнеса. Было продано 54,2 тыс. автомобилей, причём более половины продаж (27,6 тыс. автомобилей) пришлось на марку Lada. Объём реализации автомобилей Lada в сравнении с аналогичным периодом 2022 года вырос более чем в два раза.