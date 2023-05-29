Москва, 29 мая, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Минпромторг готовит предложения по изменению регламента порядка локализации автомобилей, чтобы придать больший вес месту производства комплектующих. Об этом 29 мая сообщили «Ведомости», ссылаясь на источник в министерстве.

Владимир Югасов ИА REGNUM Стоянка автозавода «отверточной сборки». Бывшая территория АЗЛК. Москва

Как рассказали журналистам, при определении «российскости» автомобилей в ведомстве планируют уменьшить количество баллов за выполнение работ по сварке, штамповке, покраске на территории страны и увеличить их число за производство компонентов на отечественных предприятиях.

При этом представители автопрома, опрошенные журналистами, негативно отнеслись к предлагаемому нововведению. Если его примут, то при максимальном показателе 7000 баллов автомобили, произведённые в России, потеряют около 1000. При этом обновлённая Lada Vesta получает по действующей сетке 4500 баллов.

«Минпромторг так пытается простимулировать нас, чтобы мы развивали компонентную отрасль. Но от этого наши машины не станут более современными, они просто потеряют эти 1000 баллов», — заявил журналистам представитель отрасли.

В России с 2019 года ввели балльную локализацию для автопрома. Если автомобили признают российскими, то предприятия, которые их производят, получают право участвовать в госсзакупках и государственных программах поддержки производства.

Кроме того, выплаты всех государственных субсидий автопроизводителям привязали к уровню локализации. Чтобы претендовать на полную компенсацию утильсбора в 2022 году, автомобиль должен был иметь 2000 баллов, на 2023–2024 годы этот показатель подняли до 2537 баллов, на следующие два года его повысят до 3701 балла, а к 2028 году нужно будет набрать 5400 баллов.

Lada Vesta в 2021 году набирала порядка четырёх тысяч баллов, а производимые в России иномарки — не более 2,2 тысячи баллов. Для того чтобы заводы могли участвовать в государственных тендерах, в 2023 году у автомобиля должно быть не менее 3200 баллов локализации.