Москва, 28 июня, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Российские автомобили должны продаваться в автосалонах с предельной наценкой не более 15% от стоимости производителя, говорится в предложении Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП), сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

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Организация сослалась на информацию аналитического агентства «Автостат» о том, что в первом квартале 2023 года средняя цена отечественного автомобиля в РФ выросла на 11%, а по итогам 2022 года увеличение стоимости составило 20%. Авторы документа, адресованного премьер-министру России Михаилу Мишустину, считают, что указанная динамика говорит об искусственном завышении цен автосалонами.

Составители письма также предполагают, что введение потолка наценки позволит снизить конечную стоимость машин. Они отмечают, что на цене автомобилей также отражаются высокие ставки автокредитов, недостоверная реклама и навязанные услуги.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» распространил информацию о том, что объём продаж новых легковых автомобилей в России в мае 2023 года вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. За предыдущий месяц в стране продали около 72,2 тысячи машин.

6 июня основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль в беседе с «Российской газетой» сообщил, что новые автомобили, которые ввозятся в РФ по параллельному импорту, могут вырасти в цене на 30% до конца 2023 года. Он пояснил, что на рост стоимости машин повлияют ситуация с курсом валют и увеличение таможенных расходов.