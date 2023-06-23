Москва, 23 июня, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Производство российских автомобилей неминуемо вырастет после введения запрета ЕС на экспорт некоторых видов машин. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала 23 июня в своём Telegram-канале.

Александр Демьянчук/ТАСС Производство на автомобильном заводе «Лада Санкт-Петербург»

Дипломат прокомментировала решение ЕС расширить запрет на поставки в Россию автомобилей класса люкс, а также всех электромобилей и гибридных автомобилей, включая те, что имеют пробег. Возникает вопрос, как на Западе увязали такой запрет со своим же посылом о нанесении России стратегического поражения и сдерживании Китая, отметила она.

«Кроме как к неминуемому росту отечественного автопрома, в том числе с использованием китайских комплектующих, это ни к чему привести не может», — написала Захарова.

Представитель МИД добавила, что прежний эксперимент с сыром понравился, теперь России нужен хороший автопром.

Как сообщало ИА Регнум, Евросоюз 23 июня утвердил 11-й пакет антироссийских санкций. Ограничения касаются поставок в Россию некоторых категорий автомобилей, полупроводников, электрокомпонентов, оптических компонентов, а также навигационных приборов и некоторых металлов. Также запущен механизм борьбы с обходом санкций, который позволит вводить ограничения против третьих стран.