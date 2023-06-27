Москва, 27 июня, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами 27 июня отказался комментировать сообщения, что в прошедшие выходные, во время попытки мятежа, между Москвой и Вашингтоном были контакты.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

Его попросили прокомментировать сообщение Госдепа США, что американские дипломаты 24 июня связались с российскими коллегами, заявили о непричастности Вашингтона к мятежу и призвали обеспечить безопасность посольства США в Москве.

«Мне нечего сказать. Когда такая готовность будет, мы вам сообщим», — ответил Песков.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что российские спецслужбы начали проверять причастность Запада к мятежу, который пытались устроить предприниматель Евгений Пригожин и ЧВК «Вагнер». Глава российского дипведомства назвал подозрительными публикации в СМИ, что американская разведка знала о готовящейся смуте, но не предупредила Москву.

Кроме того, глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что попытка мятежа началась при участии Запада, который использовал амбиции Пригожина.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня президент России Владимир Путин лично встретился в Кремле с противостоявшими мятежу силовиками и выступил перед ними с обращением. Он поблагодарил их за верность народу, а также подчеркнул, что без помощи силовиков в стране могла начаться гражданская война.

Пригожин поднял «вагнеровцев» на мятеж в ночь на 24 июня. Они вошли в Ростов-на-Дону, колонна с танками отправилась в сторону Москвы. Предотвратить масштабный конфликт помогло участие президента Белоруссии Александра Лукашенко, который по согласованию с Путиным договорился с Пригожиным о прекращении преступных действий.