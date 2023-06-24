Москва, 24 июня, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Попытка военного мятежа в России играет на руку внешним врагам страны, но возможные попытки западных стран использовать внутрироссийскую ситуацию для достижения своих русофобских целей не увенчаются успехом, сказано в опубликованном 24 июня заявлении МИД в связи с текущей внутриполитической ситуацией.

Валентин Егоршин/ТАСС Сотрудник МВД РФ у здания «ЧВК Вагнер центр»

Попытка мятежа вызывает резкое неприятие в обществе, которое решительно поддерживает президента Владимира Путина, отметили в МИД.

«Авантюристические устремления заговорщиков, по сути, нацелены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, разрушить наше единство, подорвать усилия Российской Федерации, направленные на надёжное обеспечение международной безопасности. Таким образом, мятеж играет на руку внешним врагам России», — сказано в заявлении.

Выход из ситуации в ближайшее время будет найден, а попытки использовать ситуацию в РФ против неё не найдут отклика ни внутри России, «ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом», отметили в министерстве.

Россия продолжит свой суверенный курс на обеспечение безопасности, защиту своих ценностей, формирование справедливого многополярного миропорядка и выполнит все цели и задачи специальной военной операции, подчеркнули в МИД.

«Высоко ценим понимание этой принципиальной позиции нашими союзниками и зарубежными партнёрами, которое мы уже сейчас в полной мере ощущаем», — добавили в министерстве.

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин провёл несколько телефонных разговоров с зарубежными лидерами и проинформировал их о ситуации. В частности, президент поговорил с главами Белоруссии, Турции и Казахстана.

24 июня в своём обращении к нации Владимир Путин заявил, что в стране происходит попытка совершения вооружённого мятежа. В ситуации, когда Россия сражается фактически со всей военно-информационной машиной Запада, такие действия раскалывают страну и народ, являются предательством и ударом в спину, отметил глава государства.

Власти не дадут повториться сценарию 1917 года, когда распри, интриги и политиканство привели к потерям огромных территорий, а потом к гражданской войне, раскола в России не будет, подчеркнул президент. Мятежники понесут заслуженное наказание, а Россия, преодолев испытания, выйдет из них ещё более сильной, добавил Владимир Путин.