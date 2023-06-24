Москва, 26 июня, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сам предложил российскому лидеру Владимиру Путину помочь в мирном разрешении ситуации с попыткой вооружённого мятежа. Об этом 26 июня в интервью RT заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

По его словам, глава республики сделал это во время телефонного разговора с Путиным в субботу утром, 24 июня. Он отметил, что, если бы отряды мятежников продолжили движение на Москву, неизбежно произошло бы кровопролитие.

«Предложение было поддержано президентом Путиным, и результат вам известен», — напомнил глава внешнеполитического ведомства.

В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» вместе с основателем Евгением Пригожиным покинула свои полевые лагеря и вошла на боевой технике в Ростов-на-Дону. После этого вооружённое формирование выдвинулось в направлении столицы по федеральной трассе М-4 «Дон». Правоохранительные органы и власти приняли меры для обеспечения безопасности населения.

Президент России утром 24 июня выступил с обращением, в котором назвал действия Пригожина попыткой мятежа. Также российский лидер поговорил по телефону с лидерами Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Турции. Глава государства проинформировал коллег о ситуации в стране.

Позднее президент Белоруссии Лукашенко по согласованию с президентом России провёл переговоры с Пригожиным. Они длились в течение всего дня. В результате удалось достичь соглашения об остановке движения вооружённых формирований по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Вечером 24 июня Пригожин заявил, что бойцы ЧВК отступают в тыловые лагеря. Информацию об уходе вагнеровцев из города подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Позднее стало известно, что о подготовке мятежа узнала американская разведка, проинформировала об этом Конгресс, но в Вашингтоне решили не публиковать сведения и не предупредили об угрозе госпереворота Москву.