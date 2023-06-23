Корпус смяло за секунду. Подробности гибели подводного «Титана» в Атлантике

Москва, 23 июня, 2023, 18:51 — ИА Регнум. 23 июня американский телеканал сообщил CNN со ссылкой на экспертов, что пассажиры, находившиеся в батискафе «Титан» погибли безболезненно, а их тела вряд ли будут найдены. По данным экспертов, разрушение корпуса аппарата произошло за долю миллисекунды, и люди, скорее всего, не успели даже осознать, что произошло. На борту подводного аппарата, направлявшегося к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане находились известные миллиардеры и исследователи.

ABACA/Global Look Press Батискаф «Титан»

Батискаф компании OceanGate Expedition, предназначенный для доставки туристов к месту гибели «Титаника», пропал в воскресенье, 18 июня, в Атлантическом океане. Связь с ним была потеряна через 1 час 45 минут после погружения.

На борту находились основатель OceanGate Expeditions (которому и принадлежит батискаф) Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, ирландский дайвер Рори Голден, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.

Поиски подводного аппарата велись на протяжении нескольких дней. 21 июня подразделение Береговой охраны США сообщило, что в район пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» прибыли три специально оснащённых судна для проведения поисково-спасательных работ. Кроме того, в операции были задействованы самолёты и глубоководные аппараты. Примечательно, что по данным СМИ, американская администрация и Великобритания могли знать о гибели батискафа практически сразу — буквально через час после исчезновения связи с аппаратом. Однако, предпочли скрыть это, чтобы отвлечь внимание общественности от расследования дела о коррупции сына президента США Хатнера Байдена.

На протяжении всего периода поисков предполагалось, что члены экипажа могут быть ещё живы и находиться на дне океана. Специалисты рассчитали, что кислород у них должен был закончиться 22 июня. На американском телевидении даже запустили обратный отсчёт до этого момента.

Тем не менее, спустя несколько дней на дне Атлантического океана были обнаружены обломки батискафа, и стало ясно, что все пассажиры погибли. Причём это произошло моментально, поскольку аппарат из-за давления воды могло раздавить. При этом сообщалось, что корпус батискафа «Титан» ещё в 2020 году имел признаки циклической усталости.

Западные СМИ смоделировали процесс имплозии — внутреннего взрыва, который, по всей вероятности, и привёл к гибели «Титана».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815098" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Корпус смяло за секунду. Подробности гибели подводного «Титана» в Атлантике

Как заявил один из создателей глубоководных обитаемых аппаратов «Мир» Герой России Анатолий Сагалевич, корпус батискафа «Титан», вероятнее всего, стремительно сжался — схлопнулся. Специалист пояснил, что воздух внутри батискафа мог привести к пневматическому взрыву, который внутри всё разорвал, и от людей ничего не осталось. Корпус из-за давления воды сжало как консервную банку.

По мнению историка подводного флота, капитана I ранга, офицера подводного флота Николая Черкашина, причиной взрыва на подводном аппарате «Титан» могли стать его неисправные аккумуляторные батареи. В беседе с корреспондентом ИА Регнум он отметил, что за долю секунды будет раздавлен не только такой аппарат, но и любая подводная лодка, какой бы прочности она ни была, если корпус окажется не герметичен, если есть скрытые трещины, а они неизбежно появляются в любом металле, так как металл устаёт.