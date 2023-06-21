Вашингтон, 21 июня, 2023, 16:56 — ИА Регнум. В район пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» прибыли три специально оснащённых судна для проведения поисково-спасательных работ. Об этом 21 июня сообщает подразделение Береговой охраны США в Twitter.

Кадр из видео. OceanGate Expeditions «Титаник» на дне океана

«Три судна прибыли на место происшествия в среду утром», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Джон Кэбот» оснащён гидролокатором бокового обзора и ведёт поиск вместе с «Атлантик Мерлин» и «Сканди Винланд».

Как сообщало ИА Регнум, спасатели, которые ведут поиск батискафа, пропавшего в ходе экспедиции к «Титанику», слышали похожие на стук звуки, которые раздавались каждые полчаса.

18 июня пропала связь с аппаратом компании OceanGate Expeditions, который доставлял туристов к месту гибели «Титаника». Поиски у побережья Ньюфаундленда идут с участием двух самолётов из США и Канады. На борту батискафа находятся пять человек, в том числе президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, проживающие в Британии.

По данным на 20 июня, воздуха в пропавшем в Атлантическом океане батискафе «Титан» осталось на 40 часов.