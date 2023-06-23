Вашингтон, 23 июня, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Весь экипаж пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» погиб. Это следует из заявления владельца аппарата компании OceanGate Expeditions.

«Мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд, его сын Сулейман Давуд, Хамиш Хардинг и Поль-Анри Наржеоле трагически погибли», — говорится в сообщении.

Данную информацию также подтвердил и представитель Береговой охраны США Джон Могер. Он отметил, что найденные на расстоянии более 200 метров от затонувшего судна обломки свидетельствуют о том, что с батискафом произошел катастрофический направленный внутрь взрыв.

Он уточнил, что в настоящее время на месте происшествия работу глубоководные аппараты, которые ведут сбор дополнительных данных.

Участники поисковой операции отмечают, что вероятность обнаружения останков тел погибших мала из-за большой глубины и сложности работы на ней.

Как передавало ИА Регнум, один из создателей глубоководных обитаемых аппаратов «Мир» герой России Анатолий Сагалевич заявил, что корпус батискафа «Титан», обломки которого обнаружены 22 июня, вероятнее всего, стремительно сжался — схлопнулся. Специалист пояснил, что воздух внутри батискафа мог привести к «пневматическому взрыву, который внутри всё разорвал, и от людей ничего не осталось». Корпус из-за давления воды сжало как консервную банку.

Снявший фильм «Титаник» американский режиссер Джеймс Кэмерон заявил о фатальной схожести двух катастроф — с лайнером «Титаник» и батискафом «Титан».

22 июня главный научный сотрудник Института проблем морских технологий им. академика М. Д. Агеева Александр Инзарцев высказал мнение о том, что батискаф «Титан», который ранее пропал в Атлантике, мог разрушиться. Учёный напомнил, что ранее сообщалось об «усталости» материала корпуса батискафа, наличии на нём микротрещин, а также о рекомендациях по ограничению глубины погружения, которая в этой экспедиции была превзойдена.