Москва, 23 июня, 2023, 01:23 — ИА Регнум. Корпус батискафа «Титан», обломки которого обнаружены 22 июня, вероятнее всего, стремительно сжался — схлопнулся. Свои предположения о подводной катастрофе высказал ТАСС океанолог, один из создателей глубоководных обитаемых аппаратов «Мир» герой России Анатолий Сагалевич.

Иван Шилов ИА Регнум Батискаф «Титан»

«Схлопнулся корпус. Люди погибли, конечно», — считает эксперт.

Специалист пояснил, что воздух внутри батискафа мог привести к «пневматическому взрыву, который внутри всё разорвал, и от людей ничего не осталось». Корпус из-за давления воды сжало как консервную банку.

Как сообщало ИА Регнум, в подводном аппарате, предназначенном для доставки туристов к месту крушения лайнера «Титаник», находились пять человек: основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.

Снявший фильм «Титаник» американский режиссер Джеймс Кэмерон заявил о фатальной схожести двух катастроф — с лайнером «Титаник» и батискафом «Титан».

На месте обнаружения обломков продолжаются работы по сбору всех доказательств происшествия. Специалисты признают, что, в связи с глубиной, на которой находятся обломки, и сложностью работы, вероятность обнаружения останков погибших мала.