Бостон, США, 23 июня, 2023, 05:12 — ИА Регнум. Члены экипажа и пассажиры батискафа «Титан», направлявшиеся к затонувшему «Титанику» и переставшие выходить на связь с воскресенья, 18 июня, погибли. Об этом со ссылкой на заявление компании — оператора судна OceanGate сообщил CNN.

Иван Шилов ИА Регнум Батискаф «Титан»

После изучения найденных обломков специалисты решили, что люди в батискафе погибли мгновенно.

«Если части нашли, значит он схлопнулся. <…> Я уверен, что они погибли ещё в воскресенье», — сказал в интервью РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

Эксперт при этом утверждает, что, пока аппарат не подняли на поверхность, выводы о причинах его разрушения делать сложно.

Береговая охрана США подтвердила, что найденные обломки — части корпуса «Титана».

Как сообщало ИА Регнум, в компании OceanGate Expeditions заявили, что на борту батискафа находились пять человек. В экспедицию отправились президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, проживавшие в Великобритании.

Супруга основателя компании OceanGate Стоктона Раша является потомком магната Исидора Штрауса и его жены Иды. Они оба были пассажирами «Титаника» и погибли при крушении лайнера.

Обнаруженные 22 июня в Атлантическом океане в зоне поиска батискафа «Титан» две части, предположительно, принадлежат пропавшей субмарине. Эксперт Дэвид Мирнс сказал, что обнаружены посадочная рама и задняя крышка аппарата. Конструкция батискафа — нестандартная, а потому вероятность ошибки невелика.