Бостон, США, 22 июня, 2023, 17:59 — ИА Регнум. На американском телеканале NewsNation 22 июня запустили обратный отсчёт до момента, когда на пропавшем в Атлантическом океане батискафе «Титан» закончится кислород, передаёт Telegram-канал RT.

Иван Шилов ИА Регнум Батискаф «Титан»

Количество остающегося, по предварительным данным, у пассажиров батискафа времени отображалось в правом нижнем углу экрана. Отмечается, что инициатива телеканала вызвала массу негативных комментариев.

«Они ведут обратный отсчёт, как будто это про Супербоул [финальный матч в турнире по американскому футболу]», — написал один из комментаторов.

Вместе с тем другие зрители отметили, что подобный «отсчёт» запустил не только NewsNation.

Как сообщалось ранее, по подсчётам службы береговой охраны США, кислород у пассажиров батискафа кончился 22 июня в 14:08 мск. Вместе с тем отмечалось, что если пилот батискафа научит пассажиров тратить меньше кислорода (например, отказавшись от разговоров), то его хватит на более долгий срок.

Батискаф находится в районе, где лежат обломки «Титаника», которые собирались осмотреть участники плавания. Поисково-спасательная операция проходила на глубинах, которые превышают 4 тыс. м. Поиски идут уже на дне океана, но найти батискаф не удаётся, заявили 22 июня в береговой охране.

Связь с батискафом была потеряна трое суток назад, через 1 час 45 минут после погружения. На борту находятся ирландский дайвер Рори Голден, ранее уже погружавшийся к «Титанику», британский предприниматель, миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Expeditions (которому и принадлежит батискаф), Стоктон Раш и акванавт Поль-Анри Наржоле.

Положение пассажиров батискафа выглядит почти безнадёжным, спасти их, скорее всего, не получится, отметил в беседе с корреспондентом ИА Регнум Николай Черкашин, историк подводного флота, капитан I ранга, офицер подводного флота. С таких глубин ранее никогда никого не удавалось спасать, необходимых систем эвакуации на таких батискафах не предусмотрено, сказал эксперт.