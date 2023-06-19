Лондон, 19 июня, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Подводный спускаемый аппарат, который используется для того, чтобы туристы могли добраться к месту гибели пассажирского лайнера «Титаник», пропал в Атлантическом океане, сообщила 19 июня сообщает BBC со ссылкой на береговую охрану Бостона.

Кадр из к/ф «Титаник». реж Джеймс Кэмерон. 1997. США

Пока не ясно, сколько людей могли находится в подводном аппарате, связь с которым потеряна. Начата поисково-спасательная операция.

Пассажирский корабль «Титаник» затонул 15 апреля 1912 года во время своего первого рейса через Атлантический океан. ИЗ 2224 человек, находившихся на борту океанского роскошного лайнера, погибли 1517 человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на «Титанике» было найдено ожерелье, выполненное из зуба гигантской вымершей акулы-мегалодона. Как рассказал директор исследовательской компании Magellan Ltd Ричард Паркинсон, подводные аппараты затратили в общей сложности около 200 часов на обследование корабля и сделали 700 тысяч снимков. На одной из фотографий и была замечена интересная находка, которую определили как ожерелье, выполненное из зуба акулы.

Учёные собираются установить, кто был владельцем необычного украшения. Его будут искать с помощью искусственного интеллекта, который изучит все имеющие в архиве кадры с пассажирами «Титаника».