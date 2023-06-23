Москва, 23 июня, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Причиной взрыва на подводном обитаемом аппарате «Титан» могли стать его неисправные аккумуляторные батареи. Об этом корреспонденту ИА Регнум 23 июня заявил Николай Черкашин, историк подводного флота, капитан I ранга, офицер подводного флота.

Иван Шилов ИА Регнум Батискаф «Титан»

Ранее береговая охрана США выдвинула версию о том, что «Титан» оказался уничтожен в результате «катастрофической имплозии» — то есть взрыва, направленного внутрь. Иными словами, колоссальное давление водной толщи раздавило аппарат за считанные мгновения.

По мнению Черкашина, за долю секунды будет раздавлен не только такой аппарат, но и любая подводная лодка, какой бы прочности она ни была, если корпус окажется не герметичен, если есть скрытые трещины, а они неизбежно появляются в любом металле, так как металл устаёт.

Черкашин призвал не забывать, что отрицательные воздействия высокого давления проявляются не сразу.

«Допустим, была скрытая трещина. Раз сработало, два сработало, а на третий раз она себя проявила. Любой скрытый дефект не сразу даёт о себе знать», — сказал эксперт.

Кроме того, он не исключил, что причиной трагедии мог стать внутренний взрыв. Причём не из-за пожара, а из-за взрыва аккумуляторных батарей. С ними такое иногда происходит в определённых условиях.

«Этот небольшой кораблик был начинён взрывоопасными веществами — там был и кислород, и батареи», — уточнил Черкашин.

Также, рассуждая о том, почему «Титан» долго не могли найти, он констатировал, что это объясняется только одним — аппарат не был сертифицирован и находился в опытовой эксплуатации. То есть он ещё «доводился до ума», и каждое погружение было учебным и пробным, хотя это категорически запрещено. Он не прошёл все положенные стадии испытаний.

« Но создатель этого аппарата был уверен в своём корабле и сам себя наказал», — добавил эксперт.

Найдут ли тела несчастных, пока неизвестно. По словам Черкашина, пока непонятно, в каком состоянии находится корпус. Если его сплющило, то тела экипажа и пассажиров по-прежнему находятся внутри. А если раскололся, то они могли оказаться вне аппарата на глубине.

«А там течение, которое могло разнести их в разные стороны», — предположил эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что обнаруженные в Атлантическом океане обломки уже признаны частью пропавшего батискафа «Титан». По мнению специалистов, это внешняя часть субмарины.

В свою очередь, один из создателей глубоководных обитаемых аппаратов «Мир» герой России Анатолий Сагалевич предположил, что, скорее всего, корпус «Титана» стремительно сжался — схлопнулся. По его словам, произошёл пневматический взрыв, который от людей не оставил ничего. Корпус же из-за давления воды сжало, как консервную банку.