Лондон, 21 июня, 2023, 02:52 — ИА Регнум. Корпус пропавшего 18 июня в Атлантическом океане батискафа «Титан», который спускался к затонувшему лайнеру «Титаник», имел ещё в 2020 году признаки циклической усталости. Об этом сообщило NBC со ссылкой на информацию трёхгодичной давности основателя OceanGate Стоктона Раша.

Gc.noaa.gov Затонувший «Титаник»

Корпус подводного аппарата из-за «усталости» имел возможность погружаться на глубину лишь до 3 км. Обломки «Титаника» находятся на глубине 3,8 км.

Несмотря на это, в 2021 году OceanGate объявила об экскурсии к «Титанику», которую провели именно на «Титане». На сайте компании значится, что «Титан» может погружаться на глубину в четыре тыс. метров.

Как сообщало ИА Регнум, связь с батискафом пропала 18 июня. Поиски у побережья Ньюфаундленда идут с участием двух самолётов из США и Канады.

На борту батискафа находятся пять человек. В экспедицию отправились президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, проживающие в Великобритании.

Воздуха на «Титане» осталось на 40 часов. Если аппарат не повреждён и до сих пор функционирует, то воздух закончится примерно в 13:30 мск 22 июня.

Один из участников экспедиции 20 июня вышел на связь. Ирландский исследователь Рори Голден сообщил, что с ним всё в порядке, он находится на борту корабля, с которого спустили батискаф.