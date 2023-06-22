Москва, 22 июня, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Ударить ракетами по Чонгарскому мосту в Крыму именно 22 июня, в День памяти и скорби, могли только последователи нациста Адольфа Гитлера. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявила член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

Александр Полегенько/ТАСС Последствия обстрела моста между Херсонской областью и Крымом

По её словам, случившееся стало прямым вызовом для России как правопреемницы Советского Союза и осквернением памяти павших в Великой Отечественной войне. Причём речь идёт не только о России. Как подчеркнула Ковитиди, погибшие в годы войны были предками не только граждан Российский Федерации, поэтому это вызов всем государствам — членам антигитлеровской коалиции.

Член Совета Федерации констатировала: 22 июня 2023 года маски были окончательно сорваны. И если раньше у кого-то были вопросы относительно смысла специальной военной операции и необходимости денацификации, то сегодня на них был дан исчерпывающий ответ.

«Нанести удар 22 июня могут только последователи дела Гитлера», — убеждена Ковитиди.

По её словам, с 22 июня 2023 года начинается новый геополитический отсчёт. И не только в Европе. Инициировать рассмотрение этого вопроса в Совете Безопасности ООН и в ОБСЕ должна не только Россия. Сенатор уверена, что от того, как будет решён этот вопрос, зависит последующее отношение человечества к тем политическим режимам, которые существуют сегодня.

«После этого удара антифашистские митинги должны пройти не только по всей Европе. Удар был нанесён по всей архитектуре международной безопасности», — сказала сенатор.

В связи с этим она подчеркнула, что ждать реакции следует не только от министерства обороны России, которое является лишь частью системы государственной власти.

«Шагов следует ждать в целом от Российской Федерации и международного сообщества. Наступил тот момент, когда все должны объединиться вокруг России», — подытожила Ковитиди.

Как ранее сообщало ИА Регнум, по словам врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, 22 июня ВСУ ракетами Storm Shadow обстреляли мосты вблизи Чонгара. Эту информацию подтвердил и глава республики Крым Сергей Аксёнов. По информации спикера Госсовета Крыма, в результате этого удара пострадал Чонгарский мост на севере полуострова. Власти Крыма отметили, что повреждения не очень серьёзные и восстановить мост получится, скорее всего, довольно быстро. Однако пока для недопущения нехватки каких-либо продуктов и товаров транспортные потоки были перенаправлены на другие дороги.

20 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ планируют ударить по территории РФ, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow. По словам министра, применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечёт незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины.

Военный эксперт Иван Коновалов заявил, что для Киева главный смысл нанесения ударов такими ракетами по территории России — это последующий информационный всплеск.