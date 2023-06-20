Москва, 20 июня, 2023, 17:51 — ИА Регнум. ВСУ давно выбивали у Запада ракеты Storm Shadow и HIMARS, поэтому сомнительно, что они откажутся ударить ими по территории России — в том числе и по Крыму. Об этом корреспонденту ИА Регнум 20 июня заявил военный эксперт Иван Коновалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Storm Shadow

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Украина намерена нанести удар по Крыму и другим регионам РФ ракетами HIMARS и Storm Shadow. Кроме того, министр предупредил, что использование этого оружия вне зоны СВО повлечёт незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины.

Как пояснил Коновалов, для Украины прежде всего важно использовать это оружие, поскольку она его давно выбивала и хочет применять так, как считает нужным. Кроме того, Киев часто выходит из-под контроля своих кураторов.

«С другой стороны, Storm Shadow и HIMARS до последнего времени использовали для нанесения ударов по Донбассу. А это тоже российская территория», — заметил эксперт.

По его мнению, для Киева главный смысл нанесения ударов такими ракетами по территории России (включая Крым) — это информационный всплеск, который за ними потом последует.

«В принципе, всё, что делает украинский генштаб и офис президента Зеленского, — это расчёт на определённую информационную волну, которая пойдет в выгодном для Киева ключе», — сказал Коновалов.

Поэтому, как признался эксперт, у него нет никаких сомнений в том, что у офиса украинского президента или у Генштаба ВСУ Украины есть определённый план ведения боевых действий. Это для них не главное. А главное — это ведение боевых действий в информационном поле. И вот это, как пояснил Коновалов, самое страшное — то, что они подчиняют ведению боевых действий в информационном поле действия на поле боя, где гибнут украинские солдаты.

Кроме того, Коновалов объяснил, что центры принятия решений, ударом по которым пригрозил Шойгу, это отнюдь не Банковая улица, где находятся правительственные здания Украины.

«Потому что все эти мерзавцы сидят по бункерам. И один из этих мерзавцев — господин Буданов — куда-то пропал. С 29 мая. А я напомню, что 29 мая по бункеру главного управления разведки минобороны Украины, которое возглавляет Буданов, был нанесён ракетный удар. Вот это удар по центру принятия решений», — подытожил Коновалов.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что 7 мая 2023 года Буданов в интервью Yahoo News заявил, что Киев «убивал и будет убивать русских» в любой точке мира до тех пор, пока Украина не победит.

После этого 15 июня стало известно, что Буданов мог получить тяжёлое ранение во время высокоточного удара российских войск по зданию возглавляемого им ведомства в Киеве. Его извлекли из-под завалов и эвакуировали вертолётом санитарной авиации на военную базу Жешув в Польше. 20 июня Буданов опубликовал фото и выступил в телеэфире. При этом украинские СМИ и зрители обратили внимание на необычный вид главы ГУР. Буданов оказался подстрижен практически налысо.