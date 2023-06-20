Москва, 20 июня, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Если ВСУ применят ракеты HIMARS или Storm Shadow для ударов по территории России за пределами зоны проведения спецоперации, ответом будут удары по центрам принятия решений на Украине, заявил 20 июня министр обороны России Сергей Шойгу.

Вадим Савицкий/Минобороны РФ/РИА Новости Сергей Шойгу

«По нашим данным, руководство вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами «Хаймарс» и «Сторм Шэдоу». Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины», — заявил министр на заседании коллегии Минобороны.

Как сообщалось ранее, в ходе своего выступления Шойгу также отметил, что ВСУ с 4 июня 263 раза пытались атаковать позиции российских войск, но благодаря грамотным и самоотверженным действиям подразделений ВС России все атаки были отбиты.

ВСУ продолжают пытаться наступать на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, задействуя большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО, отметил также министр.

Как сообщалось ранее, 19 июня ВСУ обстреляли Волноваху (ДНР) из реактивных систем залпового огня HIMARS. По предварительным данным, пострадали 20 мирных жителей.

В тот же день в Минобороны России сообщили, что расчёт реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» Западного военного округа управляемой ракетой уничтожил установку РСЗО HIMARS, предоставленную Украине Соединёнными Штатами Америки.

18 июня в экстренных службах Херсонской области рассказали, что система противовоздушной обороны сбила за одну ночь пять снарядов HIMARS и одну ракету Storm Shadow. Таким образом удалось не допустить обстрела населённых пунктов, расположенных на левом берегу Днепра.

ВСУ регулярно пытаются атаковать Крым с помощью беспилотников. 20 июня власти республики сообщили об обезвреживании одного дрона, 19 июня — об уничтожении двух БПЛА.