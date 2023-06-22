Херсон, 22 июня, 2023, 08:01 — ИА Регнум. На административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов — мостов, заявил 22 июня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Telegram-канал Владимира Сальдо Повреждённый после обстрела ВСУ мост

По его словам, террористы пытаются запугать херсонцев, посеять панику среди граждан, но сделать это не получится. Пострадавшие от обстрелов объекты будут восстановлены в ближайшее время, заверил Сальдо.

Telegram-канал Владимира Сальдо Повреждённый после обстрела ВСУ мост

«По предварительной оценке, использовались английские ракеты Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие. Жертв среди людей нет», — написал он в Telegram-канале.

Между Херсонской областью и Крымом временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту, заключил Сальдо.

Telegram-канал Владимира Сальдо Повреждённый после обстрела ВСУ мост

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов также подтвердил, что в ночь на 22 июня ВСУ ударили по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. На месте находятся взрывотехники, они проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы обследуют целостность дорожного полотна. Жителей полуострова просят соблюдать спокойствие.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, если ВСУ применят ракеты HIMARS или Storm Shadow для ударов по территории России за пределами зоны проведения спецоперации, ответом будут удары по центрам принятия решений на Украине.

ВСУ регулярно пытаются атаковать Крым с помощью беспилотников. Так, 19 июня власти республики сообщили об уничтожении двух дронов, 20 июня был обезврежен один БПЛА.