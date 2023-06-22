Симферополь, 22 июня, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Чонгарский мост на севере Крыма незначительно пострадал в результате ракетного удара со стороны ВСУ, восстановить его удастся быстро. Об этом спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил 22 июня в эфире телеканала «Россия 24».

Официальный Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Повреждение Чонгарского моста

По его словам, пока есть информация о единственном прилёте по мосту. На месте работают комиссия и сапёры.

«Визуально то отверстие, которое есть в средствах массовой информации, говорит о том, что разрушения, скорее всего, незначительные и восстановить его возможно будет быстро», — сказал Константинов.

Как сообщало ИА Регнум, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил, что украинские войска обстреляли мосты на границе региона с Крымом, использовав британские ракеты Storm Shadow. По его словам, так киевский режим надеется запугать местных жителей и посеять панику, но это ему не удастся. Из-за повреждения дорожного полотна на мостах движение организовано по резервному маршруту.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил в Telegram-канале, что ночью ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, который находится в 30 км к северо-востоку от Джанкоя. Пострадавших нет, дорожное полотно обследуют профильные службы.