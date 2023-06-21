Москва, 21 июня, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Вопросы подготовки к предстоящему саммиту БРИКС были на повестке дня во время переговоров президента России Владимира Путина с лидером Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафосой, сообщил на брифинге 21 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

РИА Новости/ Евгений Биятов Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса

«Вопросы подготовки к предстоящему саммиту были на повестке дня. Обсуждение продолжается», — сказал Песков, не уточнив, обсуждалось ли участие Путина в этом форуме на высшем уровне и есть ли уже решения на данный счет.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня Путин провёл в Петербурге двусторонние переговоры с Рамафосой, который прибыл в Россию в составе африканской миссии по урегулированию украинского конфликта.

Перед прибытием в Россию лидеры африканских стран побывали в Киеве, где провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Саммит БРИКС (РФ, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) пройдёт в Южно-Африканской Республике в конце августа. На сегодняшний день, как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, число стран, которые намерены присоединиться к БРИКС, растёт и уже почти достигло двадцати.

Сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон 13 июня попросил Рамафосу позволить ему принять участие в августовском саммите БРИКС. Президента ЮАР эта просьба удивила, однако южноафриканская сторона пока ничего не ответила по поводу своей готовности разрешить мировым лидерам посетить саммит объединения.

Москва исходит из того, что в БРИКС не должно быть стран, которые присоединились к противозаконной политике односторонних санкций против России и других государств.