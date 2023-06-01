Кейптаун, 1 июня, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Москва исходит из того, что в объединении БРИКС не должно быть государств, присоединившихся к противозаконной политике односторонних санкций против России и других стран. Об этом 1 июня заявил журналистам в Кейптауне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

Как отметил замглавы МИД, он не может предсказать, как быстро объединение пополнится новыми странами, так как любое интересующееся присоединением к БРИКС государство очень важно, а потому тут нельзя руководствоваться какими-либо искусственными критериями для их приёма.

«Я подтверждаю, тем не менее, нашу непоколебимую решимость исходить из того, что в БРИКС не должно быть стран, которые присоединились к противозаконной, неправомерной, неправовой политике односторонних санкций, применяемых против России и других государств тоже», — сказал он.

Рябков подчеркнул, что Россия является одной из самых влиятельных стран мира, государством-цивилизацией, самым надёжным способом обеспечивающим свои безопасность и интересы, а потому у неё есть ключевое слово в вопросе того, кого принять в БРИКС.

«Есть понимание, что БРИКС должен двигаться по пути расширения. Есть несколько регионов, которые, скажем так, недопредставлены или вообще не представлены в БРИКС. Мы поддерживаем интерес соответствующих государств к этому, и я уверен, что в ходе министерской встречи (БРИКС), которая начнется сегодня и продолжится завтра, в том числе в расширенном формате, это станет одной из главных тем», — добавил замглавы МИД.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Рябков заявил, что сообщения западных СМИ на тему того, что саммит БРИКС может быть перенесён из ЮАР в Китай, — это вброс, и на него не стоит ориентироваться. Он подчеркнул, что российская сторона исходит из того, что саммит БРИКС, как и планировали, пройдёт в Йоханнесбурге в 20-х числах августа. Замглавы МИД отметил, что, вероятнее всего, это была попытка осложнить нормальную работу в формате БРИКС и навязать какую-то ложную повестку дня.