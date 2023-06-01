Рябков назвал условие для вступления стран в БРИКС
Замглавы МИД Рябков: поддержавшие антироссийские санкции страны не смогут присоединиться к БРИКС
Кейптаун, 1 июня, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Москва исходит из того, что в объединении БРИКС не должно быть государств, присоединившихся к противозаконной политике односторонних санкций против России и других стран. Об этом 1 июня заявил журналистам в Кейптауне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Как отметил замглавы МИД, он не может предсказать, как быстро объединение пополнится новыми странами, так как любое интересующееся присоединением к БРИКС государство очень важно, а потому тут нельзя руководствоваться какими-либо искусственными критериями для их приёма.
«Я подтверждаю, тем не менее, нашу непоколебимую решимость исходить из того, что в БРИКС не должно быть стран, которые присоединились к противозаконной, неправомерной, неправовой политике односторонних санкций, применяемых против России и других государств тоже», — сказал он.
Рябков подчеркнул, что Россия является одной из самых влиятельных стран мира, государством-цивилизацией, самым надёжным способом обеспечивающим свои безопасность и интересы, а потому у неё есть ключевое слово в вопросе того, кого принять в БРИКС.
«Есть понимание, что БРИКС должен двигаться по пути расширения. Есть несколько регионов, которые, скажем так, недопредставлены или вообще не представлены в БРИКС. Мы поддерживаем интерес соответствующих государств к этому, и я уверен, что в ходе министерской встречи (БРИКС), которая начнется сегодня и продолжится завтра, в том числе в расширенном формате, это станет одной из главных тем», — добавил замглавы МИД.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Рябков заявил, что сообщения западных СМИ на тему того, что саммит БРИКС может быть перенесён из ЮАР в Китай, — это вброс, и на него не стоит ориентироваться. Он подчеркнул, что российская сторона исходит из того, что саммит БРИКС, как и планировали, пройдёт в Йоханнесбурге в 20-х числах августа. Замглавы МИД отметил, что, вероятнее всего, это была попытка осложнить нормальную работу в формате БРИКС и навязать какую-то ложную повестку дня.