Париж, 13 июня, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон попросил своего коллегу из ЮАР Сирила Рамафосу позволить ему принять участие в саммите БРИКС, который состоится в августе. Об этом 13 июня сообщила газета L’Opinion со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«По имеющейся у нас информации, глава французского государства попросил своего южноафриканского коллегу Сирила Рамафосу, принимающего следующую встречу, о возможности приехать [на саммит]», — говорится в материале.

Отмечается, что французский лидер обсуждал этот вопрос с президентом ЮАР во время состоявшегося 3 июня телефонного разговора и Рамафосу очень удивила эта просьба Макрона.

Также указывается, что на данный момент ЮАР ничего не ответила по поводу своей готовности разрешить международным лидерам посетить саммит БРИКС.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что сообщения западных СМИ на тему того, что саммит БРИКС может быть перенесён из ЮАР в Китай, — это вброс, на который ориентироваться не стоит. Он указал, что российская сторона исходит из того, что саммит БРИКС, как это и было запланировано, состоится в Йоханнесбурге в 20-х числах августа. По словам замглавы МИД России, на сегодняшний день никакой другой информации на эту тему не существует.