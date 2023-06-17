Санкт-Петербург, 18 июня, 2023, 01:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге провёл двусторонние переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, который прибыл в Россию в составе африканской миссии по урегулированию украинского конфликта, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирил Рамафоса

Российский лидер поблагодарил южноафриканского главу за визит в РФ. Стороны, помимо ситуации вокруг Украины, обсудили отношения России и ЮАР, а также взаимодействие обеих стран в рамках международных организаций, включая группу БРИКС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в Петербург прибыла миротворческая миссия стран Африки. В её состав вошли Сирил Рамафоса, президент Замбии Хакаинде Хичилема, глава Коморских Островов Азали Ассумани, лидер Сенегала Маки Саль.

Кроме того, в поездке участвуют премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и спецпредставители президентов Республики Конго и Уганды Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда.

Перед прибытием в Россию лидеры африканских стран побывали в Киеве, где провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Гости заявили ему о необходимости поскорее завершить украинский конфликт.