Киев, 16 июня, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Лидеры стран Африки, прибывшие в Киев, заявили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что нужно завершить вооружённый конфликт как можно раньше. Об этом 16 июня сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции после встречи.

EPA/FILIP SINGER/POOL/ТАСС Сирил Рамафоса

«И лучше завершить конфликт до того, как все будет потеряно. Это послание, с которым мы выступили», — рассказал Рамафоса.

Он отметил, что страны Африки готовы выступить посредниками в переговорах. Зеленский, который также участвовал в пресс-конференции, отказался от этого предложения.

«Мы заинтересованы, чтобы страны Африканского союза были привлечены к формуле мира, но, конечно, без России», — сказал украинский лидер.

Зеленский также обвинил Москву в блокировании всех инициатив, при этом он ещё в октябре 2022 года подписал указ о запрете переговоров с РФ, пока президентом страны будет Владимир Путин.

Лидеры стран Африки прибыли в Киев 16 июля. При этом в Польше заблокировали службу охраны Рамафоса в самолёте и не разрешают покидать его.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон против перемирия на Украине, пока российская армия не покинет новые регионы РФ. Он заявил, что в противном случае это станет победой Москвы.