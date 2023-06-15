Москва, 15 июня, 2023, 10:56 — ИА Регнум. На сегодняшний день число стран, которые намерены присоединиться к БРИКС, растёт и уже почти достигло двадцати. Об этом 15 июня заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

«Список претендентов на вхождение в объединение продолжает пополняться. Количество государств, заинтересованных в том, чтобы войти в состав этого объединения, приближается к двум десяткам», — сказал он в беседе с ТАСС.

Замглавы МИД отметил, что считает этот процесс отражением роста и очень существенной роли БРИКС в мире в качестве объединения единомышленников.

Рябков уточнил, что в организацию входят страны, не руководствующиеся принципом «ведущий-ведомый», при котором кто-то один задаёт тон и остальные выполняют эти установки.

«Вместо этого партнёры совместно, коллегиально, «на принципе консенсуса формируют конструктивную повестку дня», — пояснил он.

Также замглавы МИД подчеркнул, что практическая работа в формате БРИКС и солидный объём принятых совместных документов подтверждают такой путь развития организации.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня Рябков заявил, что Москва исходит из того, что в БРИКС не должно быть стран, которые присоединились к противозаконной политике односторонних санкций против России и других государств. Замглавы МИД уточнил, что Россия — одна из наиболее влиятельных стран мира, государство-цивилизация, самым надёжным способом обеспечивающая свои безопасность и интересы, в виду чего она обладает ключевым словом в вопросе принятия кого-либо в БРИКС.

Президент Франции Эммануэль Макрон 13 июня попросил своего коллегу из ЮАР Сирила Рамафосу позволить ему принять участие в августовском саммите БРИКС. Президента ЮАР эта просьба удивила, однако южноафриканская сторона пока ничего не ответила по поводу своей готовности разрешить мировым лидерам посетить саммит объединения.