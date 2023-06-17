Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Президент Сенегала Маки Салль на встрече с российским лидером Владимиром Путиным призвал построить мирный диалог России и Украины в соответствии с принципами устава ООН. Об этом он сказал в субботу, 17 июня.

kremlin.ru Маки Салл и Владимир Путин.

«Были названы условия. Среди них — соблюдение устава ООН. Я убеждён, что Россия, которая является основателем этой организации, а также постоянным членом Совбеза ООН, также соблюдает этот устав», — подчеркнул Салль.

Он также отдельно отметил особенную важность сохранения возможности для диалога по Украине. По его словам, лидеры стран Африки желают исключительно мира между Россией и Украиной. При этом Салль подчеркнул, что его достижение возможно лишь на основе обсуждения и компромисса.

В начале встречи с африканской миссией Путин заявил, что Россия приветствует подход африканских партнёров к вопросу конфликта на Украине и ценит их заинтересованность в поиске путей его урегулирования. Глава государства подчеркнул, что такое отношение ведёт к более справедливому миропорядку.

Лидеры африканских стран прибыли на встречу с российским лидером после переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским. Он после переговоров заявил, что не понимает, зачем им лететь в Россию после Украины.

Как сообщало ИА Регнум, главы стран Африки заявили, что сформировали собственное предложение по мирному урегулированию украинского конфликта. Страны-участницы мирной миссии выразили общее мнение о том, что можно провести переговоры конфликтующих сторон без отвода войск, а затем определить «рамки прочного мира». Путин и Рамафоса ранее уже обсудили мирный план Африки по телефону. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал разговор продуктивным. Он также указал на динамичное развитие отношений России и Африки, которое, по его мнению, будет продолжаться и набирать темп.