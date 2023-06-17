Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Переговоры президента России Владимира Путина с делегацией из стран Африки начались в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Фотохост-агентство РИА Новости Флажок на машине кортежа президента Сенегала Маки Салла

В числе участников африканской миссии, прибывших обсудить возможности урегулирования конфликта на Украине — президенты Южно-Африканской Республики и Синегала Сирил Рамафоса и Маки Салль, а также главы Коморских Островов и Замбии Отман Газали и Хакаинде Хичилема.

Сообщается, что ещё одним членом делегации стал премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Участие в обсуждении в том числе примут представители Уганды и Конго Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, которого африканская миссия посетила первым, заявил, что не понимает логики их визита в Россию после Украины. Но он согласился с тем, что это — их решение. В Киев миротворцы стран Африки прибыли в пятницу, 16 июня, и после встречи с украинским лидером направились в Польшу, чтобы оттуда вылететь в Санкт-Петербург на встречу с президентом России.

Как сообщало ИА Регнум, лидеры африканских стран заявили о желании принять участие в урегулировании украинского вопроса. Шесть стран-участниц мирной миссии выразили общее мнение о возможности переговоров без отвода войск, в частности, представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил о необходимости прекратить боевые действия и затем определить «рамки прочного мира». Путин и Рамафоса ранее уже обсудили африканский план по телефону. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал разговор продуктивным. Он также указал на динамичное развитие отношений России и Африки, которое, по его мнению, будет продолжаться и набирать темп.