Москва, 7 июня, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса обсудили вопросы, связанные с известной африканской инициативой по поиску путей урегулирования конфликта на Украине, сообщила 7 июня пресс-служба Кремля.

Алексей Дружинин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Обсуждены вопросы, связанные с известной африканской инициативой по поиску путей урегулирования украинского конфликта», — говорится в сообщении.

Кроме того, в состоявшемся телефонном разговоре лидеры обсудили дальнейшее развитие партнёрства двух стран. В ходе беседы они затронули подготовку ко второму саммиту Россия-Африка и саммиту БРИКС, который пройдёт в августе в Йоханнесбурге.

Путин и Рамапоса условились, что российский лидер в ближайшее время примет делегацию руководителей ряда государств Африки.

Как сообщало ИА Регнум, в мае президент ЮАР заявил, что его государство не будет сторонником ни одной из конфликтующих мировых держав, в том числе в условиях украинского конфликта. Рамафоса подчеркнул, что страна испытывает чрезвычайное давление, но продолжит сохранять нейтралитет. Конфликт на Украине, полагает он, может быть решён через совместную работу международного сообщества. Рамафоса возглавляет мирную инициативу по урегулированию, объединившую шесть стран: Замбию, Сенегал, Конго, Уганду, Египет и ЮАР.