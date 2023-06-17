Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 17 июня во время встречи с главами стран Африки, прибывшими обсудить вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил, что российская сторона ценит их позицию.

Павел Бедняков/РИА Новости Чрезвычайный и Полномочный посол Южно-Африканской Республики в РФ Мзувукиле Макетука и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным

«Приветствуем сбалансированный подход африканских друзей в связи с украинским кризисом. Уважаемые друзья, мы ценим вашу заинтересованность в поиске путей урегулирования конфликта», — заявил российский лидер.

Глава государства также отметил, что Россия с большим уважением относится к позиции африканских лидеров, говорящих о необходимости мирного разрешения конфликтов. Путин подчеркнул, что такое отношение ведёт к более справедливому миропорядку.

Африканская мирная миссия прибыла в Санкт-Петербург на встречу с российским лидером после переговоров с его коллегой Владимиром Зеленским в Киеве. После встречи с африканскими лидерами он заявил, что не понимает, зачем им теперь лететь в Россию, но оставил данное решение за ними.

В африканскую миссию вошли президенты Южно-Африканской Республики и Сенегала Сирил Рамафоса и Маки Салль, главы Коморских Островов и Замбии Отман Газали и Хакаинде Хичилема, а также премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда.

Как сообщало ИА Регнум, главы стран Африки заявили, что сформировали собственное предложение по мирному урегулированию украинского конфликта. Страны-участницы мирной миссии выразили общее мнение о том, что можно провести переговоры конфликтующих сторон без отвода войск, а затем определить «рамки прочного мира». Путин и Рамафоса ранее уже обсудили мирный план Африки по телефону. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал разговор продуктивным. Он также указал на динамичное развитие отношений России и Африки, которое, по его мнению, будет продолжаться и набирать темп.