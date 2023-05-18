Kremlin.ru Сирил Рамафоса

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с его коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой был конструктивным и продолжительным. Об этом 18 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что был телефонный разговор Путина и Рамафосы, весьма конструктивный, весьма продолжительный, и действительно господин Рамафоса говорил о том, что, конечно, Африка как крупнейший континент тоже считает необходимым заявить свой голос в международных усилиях по урегулированию известной ситуации на Украине», — сказал он.

Представитель Кремля подтвердил, что группа лидеров африканских стран направит делегацию по этому вопросу в Москву и Киев, и уточнил, что точные сроки визита согласуют позднее по дипломатическим каналам.

Песков отметил, что встреча Путина с делегацией планируется до начала саммита Россия — Африка, и пообещал сообщить дату такой встречи, когда она будет точно известна.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая президент ЮАР заявил, что лидеры России и Украины согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе. Он рассказал, что обсудил этот вопрос с главами двух государств Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Рамафоса 15 мая заявил, что ЮАР никогда не будет принимать чью-либо сторону в соперничестве мировых держав, в том числе и в рамках конфликта на Украине. Он подчеркнул, что это не говорит о том, что у страны нет своей позиции по этому вопросу.