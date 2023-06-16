Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Министр финансов России Антон Силуанов протестировал новую Lada Aura, после чего заявил, что Минфин готов пересесть на неё с иностранных служебных автомобилей. Об этом он сказал в пятницу, 15 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Алексей Майшев/РИА Новости Lada Aura

На Aura Силуанов и глава АвтоВАЗа Максим Соколов доехали до площадки форума, за рулём был министр. После этого Силуанов призвал российских чиновников также перестать пользоваться услугами личных водителей и пересесть за руль. По мнению министра, это позволит эффективнее использовать имеющиеся ресурсы и при этом быть ближе к народу.

«Полно людей, которые сегодня ездят с водителем на иностранных автомобилях. Зачем? Садитесь за руль. Я готов тоже за рулём ездить. Я за рулём по субботам, воскресеньям езжу и на работу, и не на работу. В будние дни действительно мне комфортнее, быстрее и удобнее иметь водителя», — сказал Силуанов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, АвтоВАЗ представил новую модель автомобиля Lada Aura. Глава компании отметил, что модель может участвовать в государственных тендерах для закупки чиновниками, но при этом подходит и для такси в формате комфорт или комфорт-плюс. Салон Aura выполнен из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема, а пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 см свободного пространства. Автомобиль оснащён двигателем 1,8 л, мощностью 122 лошадиных сил и автоматической коробкой передач.

Также Соколов на полях ПМЭФ сообщил, что новое семейство автомобилей на базе Lada Granta получит название Iskra. Он отметил, что размеры авто будут крупнее Granta, но меньше, чем Vesta. Производство машин планируется начать в конце 2024 года, а после 2026–2027 годов закончить производство Granta. Соколов пояснил, что Iskra — это название семейства автомобилей, которое раньше называли новой Granta.

Ранее он сообщил, что в 2023 году АвтоВАЗ отправит на экспорт до 15 тысяч автомобилей, а в 2024-м — до 50 тысяч. Соколов отметил, что экспортные программы только набирают обороты и успех во многом зависит от партнёров, но сборочные производства в Узбекистане и Казахстане, готовые к работе, позволяют строить определённые планы.