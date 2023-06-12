Глава АвтоВАЗа раскрыл планы по объёму экспорта на 2023 и 2024 годы
Глава АвтоВАЗа Соколов сообщил о планах экспортировать до 50 тысяч автомобилей Lada в 2024 году
Сочи, Краснодарский край, 12 июня, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Руководство АвтоВАЗа планирует, что в 2023 году компания отправит на экспорт до 15 тысяч автомобилей Lada, а в следующем году до 50 тысяч. Об этом 12 июня сообщил РИА Новости председатель компании Максим Соколов.
Он отметил, что предприятие только раскачивает экспортные программы. Успех во многом зависит от партнёров. У АвтоВАЗа есть сборочные производства в Узбекистане и Казахстане, там готовы начать работать, но нужны определённые меры государственного и технического регулирования.
«Если эти меры будут приняты, цифра может увеличиться, а так пока она в пределах 10 тысяч, но мы рассчитываем, если такие решения в ближайшее время будут приняты, то может увеличиться на 50%», — сказал Соколов.
Глава предприятия также сообщил, что план на 2024 год — отправить на экспорт до 50 тысяч автомобилей.
Ранее в компании сообщили о планах экспортировать в текущем году 30 тысяч автомобилей.
Как сообщало ИА Регнум, 8 июня АвтоВАЗ представил новую модель автомобиля Lada Aura. У неё удлинённый кузов, разработанный на базе седана Lada Vesta. Соколов заявил, что модель может участвовать в государственных тендерах для закупки транспорта для чиновников.
Стоимость новой модели, по словам главы компании, будет существенно выше двух миллионов рублей. Она относится к премиум-классу. Для пассажиров на задних сиденьях сделали больше пространства, салон обит натуральной кожей.