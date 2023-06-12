Сочи, Краснодарский край, 12 июня, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Руководство АвтоВАЗа планирует, что в 2023 году компания отправит на экспорт до 15 тысяч автомобилей Lada, а в следующем году до 50 тысяч. Об этом 12 июня сообщил РИА Новости председатель компании Максим Соколов.

Иван Шилов ИА REGNUM АвтоВАЗ

Он отметил, что предприятие только раскачивает экспортные программы. Успех во многом зависит от партнёров. У АвтоВАЗа есть сборочные производства в Узбекистане и Казахстане, там готовы начать работать, но нужны определённые меры государственного и технического регулирования.

«Если эти меры будут приняты, цифра может увеличиться, а так пока она в пределах 10 тысяч, но мы рассчитываем, если такие решения в ближайшее время будут приняты, то может увеличиться на 50%», — сказал Соколов.

Глава предприятия также сообщил, что план на 2024 год — отправить на экспорт до 50 тысяч автомобилей.

Ранее в компании сообщили о планах экспортировать в текущем году 30 тысяч автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня АвтоВАЗ представил новую модель автомобиля Lada Aura. У неё удлинённый кузов, разработанный на базе седана Lada Vesta. Соколов заявил, что модель может участвовать в государственных тендерах для закупки транспорта для чиновников.

Стоимость новой модели, по словам главы компании, будет существенно выше двух миллионов рублей. Она относится к премиум-классу. Для пассажиров на задних сиденьях сделали больше пространства, салон обит натуральной кожей.