Москва, 15 июня, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Глава компании АвтоВАЗ Максим Соколов сообщил, что новое семейство автомобилей на базе LADA Granta получит название Iskra. Об этом он заявил 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Дмитрий Каса/РИА Новости

«Размеры Iskra чуть больше, чем у Granta, но меньше Vesta», — поделился он.

Соколов добавил, что производство машин начнётся в конце 2024 года. При этом после 2026–2027 годов производство Granta планируется закончить. Соколов пояснил, что Iskra — это название семейства автомобилей, которое раньше называли новой Granta.

Как сообщало ИА Регнум ранее, АвтоВАЗ представил новую модель автомобиля Lada Aura. Тогда глава компании отметил, что модель может участвовать в государственных тендерах для закупки чиновниками, но при этом подходит и для такси в формате комфорт или комфорт-плюс. Салон выполнен из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема.

Также 14 июня АвтоВАЗ представил на ПМЭФ кроссовер X-Cross 5, созданный на базе FAW Bestune T77 производства Китая. Автомобиль оснастили турбодвигателем 1,5 литра и семиступенчатой роботизированной КПП. Производство кроссоверов на заводе «Lada Санкт-Петербург» также запустили 14 июня.