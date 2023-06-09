Сочи, Краснодарский край, 9 июня, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Стоимость нового автомобиля «АвтоВАЗа» Lada Aura существенно превысит 2 млн рублей, сообщил 9 июня глава автокомпании Максим Соколов в кулуарах выставки «Евразия — наш дом», который проходит в Сочи.

Евгений Биятов/РИА Новости Автомобиль Lada Vesta Aura (на первом плане)

«Это машина премиального класса», — уточнил он.

8 июня в рамках выставки в Сочи «АвтоВАЗ» представил новую модель автомобиля Lada Aura. Как сообщили в пресс-службе компании, новая удлинённая модель была разработана на базе седана Lada Vesta.

Эта версия, по словам Соколова, может использоваться для госзаказа, для чиновников. Lada Aura подходит и для такси в классе комфорт и комфорт-плюс. Пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 см свободного пространства. Салон выполнен из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема.

Автомобиль оснащён двигателем 1,8 л мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.